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Что известно о B-1B Lancer - американском бомбардировщике, "толкающем" КНДР к ядерной войне
02.05.2017 14:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Центральное телеграфное агентство Кореи
Существует несколько модификаций сверхзвукового стратегического бомбардировщика B-1 Lancer. Первая — B-1A, всего было выпущено четыре машины в соответствии с концепцией высот.
Однако планы американцев похоронила мощная советская ПВО, преодолеть которую самолет был не в силах, и программу свернули в 1977 году. Вместо B-1A был сделан упор на разработку баллистических ракет.
Теперь стратегический бомбардировщик, получивший индекс B-1B, должен был решать другую задачу — прорыв ПВО на малой высоте за счет комбинации высокой скорости, экранирования радиолокационного излучения при помощи рельефа местности и пониженной эффективной поверхности рассеяния.
В конструкции бомбардировщика использованы композитные материалы, снижающие эффективную площадь рассеяния. Из композитов изготовлены передние горизонтальные поверхности, кромки крыла, стабилизатора и воздухозаборников, а также створки бомбоотсеков.
Стыки обшивки планера заклеены специальной лентой, которая затем покрывается краской.
И если максимальная скорость B-1A была больше двух чисел Маха, то у В-1В из-за особых требований к конструкции она не превышает 1,25 Маха.
Всего было выпущено порядка 100 самолетов модификации B-1B, которые прошли несколько модернизаций, со временем лишились ядерного оружия и были перепрофилированы под выполнение других задач.
Rockwell B-1В Lancer может развивать скорость в 1328 км/ч и нести 56 тонн бомб или ракет.
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Эти ракеты представляют большую угрозу для противника. Например, ракета JASSM-ER может поражать цели на дальности до 980 км. Ее боевая часть J-1000 выполнена из вольфрамового сплава и снаряжена 109 кг высокоэффективного малочувствительного взрывчатого вещества AFX-757.
При скорости 300 м/с она способна проникать в грунт средней плотности на глубину от 6,1 до 24,4 метров и пробить железобетонные укрытия общей толщиной 1,2−2,1 метров.
Впрочем, ПВО Северной Кореи вряд ли представляет опасность для американской авиации, так как сильно устарела, считает эксперт.
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