Центральное телеграфное агентство Кореи назвало маневры американских бомбардировщиков B-1B Lancer «безрассудной военной провокацией, которая подталкивает ситуацию на Корейском полуострове к ядерной войне». 42.TUT.BY разобрался, какими возможностями обладают эти самолеты.



B-1B Lancer. Фото: topwar

Существует несколько модификаций сверхзвукового стратегического бомбардировщика B-1 Lancer. Первая — B-1A, всего было выпущено четыре машины в соответствии с концепцией высот.

Однако планы американцев похоронила мощная советская ПВО, преодолеть которую самолет был не в силах, и программу свернули в 1977 году. Вместо B-1A был сделан упор на разработку баллистических ракет.

Теперь стратегический бомбардировщик, получивший индекс B-1B, должен был решать другую задачу — прорыв ПВО на малой высоте за счет комбинации высокой скорости, экранирования радиолокационного излучения при помощи рельефа местности и пониженной эффективной поверхности рассеяния.

В конструкции бомбардировщика использованы композитные материалы, снижающие эффективную площадь рассеяния. Из композитов изготовлены передние горизонтальные поверхности, кромки крыла, стабилизатора и воздухозаборников, а также створки бомбоотсеков.

Стыки обшивки планера заклеены специальной лентой, которая затем покрывается краской.

И если максимальная скорость B-1A была больше двух чисел Маха, то у В-1В из-за особых требований к конструкции она не превышает 1,25 Маха.

Всего было выпущено порядка 100 самолетов модификации B-1B, которые прошли несколько модернизаций, со временем лишились ядерного оружия и были перепрофилированы под выполнение других задач.

Rockwell B-1В Lancer может развивать скорость в 1328 км/ч и нести 56 тонн бомб или ракет.



Фото: Фото: aircraftinformation.info

По мнению американского военного эксперта Дейва Маджумдара, применение B-1B Lancer в условиях сильной ПВО противника практически невозможно. Тем не менее ударные возможности самолета по-прежнему высоки из-за наличия крылатых ракет JASSM-ER и LRASM, которые самолет способен запускать с безопасного расстояния.

Эти ракеты представляют большую угрозу для противника. Например, ракета JASSM-ER может поражать цели на дальности до 980 км. Ее боевая часть J-1000 выполнена из вольфрамового сплава и снаряжена 109 кг высокоэффективного малочувствительного взрывчатого вещества AFX-757.

При скорости 300 м/с она способна проникать в грунт средней плотности на глубину от 6,1 до 24,4 метров и пробить железобетонные укрытия общей толщиной 1,2−2,1 метров.

Впрочем, ПВО Северной Кореи вряд ли представляет опасность для американской авиации, так как сильно устарела, считает эксперт.