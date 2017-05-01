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AMD продолжает терпеть убытки, несмотря на высокие продажи Ryzen

02.05.2017 10:57 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания AMD отчиталась за первый квартал 2017 года. Выручка производителя процессоров и графических ускорителей составила $984 миллиона, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам главы компании Лизы Су, положительный результат был достигнут благодаря хорошим продажам процессоров Ryzen и новых видеокарт.

Несмотря на это компания продолжает терпеть убытки. В прошлом квартале они составили $73 миллиона, тогда как годом ранее равнялись $109 миллионам.

AMD продолжает терпеть убытки, несмотря на высокие продажи Ryzen

Также компания отмечает, что не может гарантировать окупаемость процессором Ryzen, на разработку которых было потрачено несколько лет и много денег. Коммерческий успех новинок будет зависеть непосредственно от продаж.

 
 
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Компания AMD отчиталась за первый квартал 2017 года. Выручка производителя процессоров и графических...

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