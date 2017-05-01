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Продано 70 миллионов смартфонов Galaxy S7

02.05.2017 10:52 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Смартфоны Samsung Galaxy S7 и Galaxy S7 Edge разошлись по миру суммарным тиражом 55 миллионов штук. Об этом говорится в отчете аналитической компании Strategy Analytics.

Также отметим, что прошлогодние флагманы уже подешевели и еще способны показать неплохие продажи в текущем году. Этому будет способствовать не только уценка, но и различные огрехи инновационных Galaxy S8 и Galaxy S8+. К таковым относят неудачно расположенный сканер отпечатков пальцев и проблемы с цветовой калибровкой экрана, которые производитель устранил выпуском новой прошивки.

Продано 70 миллионов смартфонов Galaxy S7

В прошлом квартале Samsung продала 80 миллионов смартфонов, что позволило компании занять первой место в рейтинге производителей телефонов с долей 23%.

 
 
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Смартфоны Samsung Galaxy S7 и Galaxy S7 Edge разошлись по миру суммарным тиражом 55 миллионов штук. Об этом говорится...

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