Смартфоны Samsung Galaxy S7 и Galaxy S7 Edge разошлись по миру суммарным тиражом 55 миллионов штук. Об этом говорится в отчете аналитической компании Strategy Analytics.

Также отметим, что прошлогодние флагманы уже подешевели и еще способны показать неплохие продажи в текущем году. Этому будет способствовать не только уценка, но и различные огрехи инновационных Galaxy S8 и Galaxy S8+. К таковым относят неудачно расположенный сканер отпечатков пальцев и проблемы с цветовой калибровкой экрана, которые производитель устранил выпуском новой прошивки.





В прошлом квартале Samsung продала 80 миллионов смартфонов, что позволило компании занять первой место в рейтинге производителей телефонов с долей 23%.