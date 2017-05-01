В феврале текущего года Apple подала в суд на компанию Qualcomm, которой принадлежит ряд основополагающих патентов, используемых в смартфонах. «Яблочный» производитель обвиняет своего партнера в завышении цен на технологии и требует компенсации.

В Qualcomm утверждают, что контрактные ставки лицензионных отчислений полностью обоснованы, тогда как Apple пугает надуманными обвинениями, чтобы «содрать» больше денег на фоне падения продаж iPhone.

Руководство Apple с этим категорически несогласно и объявила Qualcomm бойкот – приостановила выплату лицензионных отчислений.





Ранее Qualcomm проиграла аналогичные иски в Китае и Южной Корее, где компания была оштрафована на $975 миллионов и $850 миллионов соответственно.

По закону основополагающие патенты должны предоставляться всем желающим на одинаковых условиях и по справедливой цене, тогда как Qualcomm злоупотребляет своим доминирующим положением и завышает цены, чтобы показывать инвесторам хорошую выручку.