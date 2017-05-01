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Apple прекратила платить Qualcomm за патенты
02.05.2017 10:49 — Новости Hi-Tech | TechLabs
В феврале текущего года Apple подала в суд на компанию Qualcomm, которой принадлежит ряд основополагающих патентов, используемых в смартфонах. «Яблочный» производитель обвиняет своего партнера в завышении цен на технологии и требует компенсации.
В Qualcomm утверждают, что контрактные ставки лицензионных отчислений полностью обоснованы, тогда как Apple пугает надуманными обвинениями, чтобы «содрать» больше денег на фоне падения продаж iPhone.
Руководство Apple с этим категорически несогласно и объявила Qualcomm бойкот – приостановила выплату лицензионных отчислений.
Ранее Qualcomm проиграла аналогичные иски в Китае и Южной Корее, где компания была оштрафована на $975 миллионов и $850 миллионов соответственно.
По закону основополагающие патенты должны предоставляться всем желающим на одинаковых условиях и по справедливой цене, тогда как Qualcomm злоупотребляет своим доминирующим положением и завышает цены, чтобы показывать инвесторам хорошую выручку.
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В феврале текущего года Apple подала в суд на компанию Qualcomm, которой принадлежит ряд основополагающих...
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