﻿ Apple прекратила платить Qualcomm за патенты. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Apple прекратила платить Qualcomm за патенты

02.05.2017 10:49 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

В феврале текущего года Apple подала в суд на компанию Qualcomm, которой принадлежит ряд основополагающих патентов, используемых в смартфонах. «Яблочный» производитель обвиняет своего партнера в завышении цен на технологии и требует компенсации.

В Qualcomm утверждают, что контрактные ставки лицензионных отчислений полностью обоснованы, тогда как Apple пугает надуманными обвинениями, чтобы «содрать» больше денег на фоне падения продаж iPhone.

Руководство Apple с этим категорически несогласно и объявила Qualcomm бойкот – приостановила выплату лицензионных отчислений.

Apple прекратила платить Qualcomm за патенты

Ранее Qualcomm проиграла аналогичные иски в Китае и Южной Корее, где компания была оштрафована на $975 миллионов и $850 миллионов соответственно.

По закону основополагающие патенты должны предоставляться всем желающим на одинаковых условиях и по справедливой цене, тогда как Qualcomm злоупотребляет своим доминирующим положением и завышает цены, чтобы показывать инвесторам хорошую выручку.

 
 
Ссылка на источник 12
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В феврале текущего года Apple подала в суд на компанию Qualcomm, которой принадлежит ряд основополагающих...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Microsoft прекратила инвестировать в Windows Phone
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика