|
Microsoft прекратила инвестировать в Windows Phone
02.05.2017 10:44 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Microsoft негласно подтвердила прекращение поддержки операционной системы Windows Phone. Если во втором квартале она еще значилась в инвестиционном портфеле компании, то уже в третьем квартале деньги на ее развитие выделяться не будут. Об этом свидетельствует официальный документ, поданный в Комиссию по ценным бумагам США (SEC).
В текущем квартале компания планирует получить незначительную прибыль от реализации смартфонов Lumia, что связано с прекращением их производства.
Сейчас компания полностью сфокусирована на ARM-версии Windows 10, которая позволяет запускать обычные компьютерные программы. Осенью в продажу поступят первые ноутбуки на ее основе, а весной компания должна анонсировать корпоративный смартфон Surface Phone, к которому можно будет подключить монитор, мышь и клавиатуру.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Microsoft негласно подтвердила прекращение поддержки операционной системы Windows Phone. Если во втором...
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии