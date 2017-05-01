Microsoft негласно подтвердила прекращение поддержки операционной системы Windows Phone. Если во втором квартале она еще значилась в инвестиционном портфеле компании, то уже в третьем квартале деньги на ее развитие выделяться не будут. Об этом свидетельствует официальный документ, поданный в Комиссию по ценным бумагам США (SEC).

В текущем квартале компания планирует получить незначительную прибыль от реализации смартфонов Lumia, что связано с прекращением их производства.





Сейчас компания полностью сфокусирована на ARM-версии Windows 10, которая позволяет запускать обычные компьютерные программы. Осенью в продажу поступят первые ноутбуки на ее основе, а весной компания должна анонсировать корпоративный смартфон Surface Phone, к которому можно будет подключить монитор, мышь и клавиатуру.