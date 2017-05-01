В ближайшие недели компания AMD должна представить новые видеокарты с архитектурой Vega, которые составят конкуренцию ускорителям NVIDIA высшего ценового диапазона.

Ранее представитель компании заявил, что Vega неплохо смотрятся на фоне продукции NVIDIA. Это позволило предположить, что новинки будут не такими мощными, но порадуют ценой.

Это подтверждают и результаты синтетических тестов 3DMark TimeSpy, где новый ускоритель AMD набрал 5721 балл, что сопоставимо с результатами GeForce GTX 1070.





Точное количество готовящихся к выпуску видеокарт неизвестно. Возможно, пока компания ограничится всего одним ускорителем. Известно, что он получит 8 ГБ памяти HBM2, а частота GPU составит 1200 МГц.