Шотландка Милина Каннинг (Milina Cunning) потеряла зрение, но получила способность ориентироваться в пространстве другим способом. Если бросить в нее мячик для пинг-понга, она отклонится до того как поймет, что произошло, рассказывает BBC .



Изображение: The Digital Human / bbc.com

Милина была зрячей, когда попала в больницу. Из-за проблем со здоровьем она впала в кому и провела в ней 52 дня. «Когда я проснулась, я абсолютно ничего не видела. Мне сказали, что я потеряла зрение после инсульта, который произошел, пока я была в коме», — вспоминает она.

Первое время она видела лишь темноту, но потом кое-что начало меняться. «В течение полугода мне казалось, что я вижу какие-то цвета, но мне никто не верил», — рассказывает Милина. Когда женщина связалась с неврологом Гордоном Даттоном, тот подтвердил, что у нее псевдослепота.

«Когда я пришла к Даттону, было много испытаний. Вот одно из них: он расставил стулья в коридоре больницы и попросил меня пройти между ними. Сказал: „Просто иди обычной походкой“. Я пошла обычной походкой и постоянно натыкалась на стулья. Я добралась конца коридора, и он сказал: „Теперь возвращайся и попробуй идти немного быстрее“. Я пошла быстрее и не ударилась ни разу. Это было просто потрясающе».

Сейчас Милина может перемещаться по своему дому, брать вещи, делать уборку. Если кто-то из домашних разбрасывает вещи, она просит их прибраться. Женщина не может объяснить, как ей удается ориентироваться — она просто «знает», где что находится. Во время интервью она сказала, что не видит журналиста BBC, но знает, что он сидит рядом.

Псевдослепота , или «зрячая слепота», — состояние, когда слепой человек может ориентироваться в пространстве и даже перекладывать предметы. Впервые о псевдослепоте заговорили в 1970-е. У всех испытуемых с псевдослепотой пострадала одна и та же область мозга — так называемая зона V1, первичная зрительная кора, расположенная в задней части мозга. Это дало основания исследователям предположить, что «обходной путь» вокруг зоны V1, который допускает бессознательную обработку информации в зонах, ответственных за эмоции и движение.