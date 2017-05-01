Компания Microsoft сегодня анонсировала «упрощенную» версию операционной системы Windows 10 S и новые живучий и производительный ноутбук Surface Laptop.





Windows 10 S

Операционная система Windows 10 S — это своеобразный ответ Chrome OS, которую разрабатывает Google. Упрощенная система предназначена для слабого «железа» и учреждений образования.

Глава Windows-подразделения Microsoft Терри Майерсон рассказал, что в новой системе смогут работать лишь приложения из Windows Store. Это не означает, что система не поддерживает обычные «десктопные» программы, просто те должны быть загружены разработчиками в онлайн-магазин компании.

Во время презентации Майерсон продемонстрировал поддержку любых аксессуаров и периферийных устройств в Windows 10 S. Кроме того, в новой системе оптимизирован процесс загрузки — с момента включения и до начала работы проходит около 15 секунд.





Первые устройства с Windows 10 S на борту появятся в продаже этим летом и будут стоить (в США) от 189 долларов. В комплект будет включена игра Minecraft: Education Edition.

Для всех учебных заведений (в США) новая Windows будет бесплатной, вместе с ней будет идти также бесплатный пакет Office 365.

Surface Laptop

Также на презентации показали первое устройство под управлением Windows 10 S — Surface Laptop. Microsoft позиционирует его как ноутбук для учеников школ и студентов.



Изображение: theverge.com

Ноутбук получил 13,5-дюймовый экран с соотношением сторон 3:2 и 3,4 миллионами пикселей. «Это самая тонкая сенсорная LDC-панель среди всех когда-либо созданных и установленных на ноутбук», — заявил топ-менеджер Microsoft Панос Панай. Экран также поддерживает работу со стилусом.

Surface Laptop весит около 1,3 килограмма, клавиатура отделана тканью под названием алькантара (искусственная замша). Доступно четыре цвета: «платина», «бордовый», «синий кобальт» и «золотой графит».

Ноутбук оснащен новейшими процессорами Intel Core i5 и i7. Объем оперативной памяти составляет от 4 ГБ, внутренней — от 128 ГБ. Производитель утверждает, что максимальный срок работы батареи без подзарядки составляет 14,5 часов.

Предзаказы на Surface Laptop начинают принимать уже сегодня, первые покупатели получат устройства 15 июня. Стоимость менее мощной версии в США будет начинаться от 999 долларов.

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