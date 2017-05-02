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Топливные карты введут в Беларуси: комментарий "Белнефтехима"

02.05.2017 19:49 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 мая — Sputnik. Основные позиции по введению в Беларуси топливных карт для юридических лиц приняты, заявил глава концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшко.

Топливные карты введут в Беларуси: комментарий "Белнефтехима"
© Sputnik / Виктор Толочко
Топливные карты введут в Беларуси: комментарий "Белнефтехима"

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник провел совещание о совершенствовании правового регулирования в отдельных сферах экономической деятельности. Во время совещания главе государства представили проект указа "О топливных картах". Согласно документу, с помощью топливных карт можно будет не только заплатить за проезд по платным дорогам, но и заправиться, а также приобрести услуги сервиса на АЗС.

"Нормативно-правовым актом будет определен более конкретный коридор, регламентирующий порядок их использования, а также участники рынка, выпускающие топливные карты. Основные позиции приняты", — цитирует Ляшенко БелТА.

Он обратил внимание, что внедрение топливных карт коснется только юрлиц. По словам главы концерна, многие белорусские организации почти 20 лет используют так называемые чипы. С их помощью водители покупают топливо на заправках. Ляшенко добавил, что чипы также будут отнесены к топливным картам.

Сообщается, что понятие "топливной карты" в республике уже закреплено в нормативно-правовых актах, но в узкоспециализированном аспекте. Эти устройства применяются водителями только для оплаты проезда по дорогам.

 
Теги: Минск
 
 
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Проект указа "О топливных картах" обсудили на совещании у президента по вопросам совершенствования правового регулирования в отдельных сферах экономической...

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