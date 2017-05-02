В 2017 году выходит бесплатный мультиплеерный шутер Quake Champions. Он аккумулирует в себе все лучшее из прошлых игр серии, добавляя некоторые современные фишки. Это все такой же стремительный шутер, как и раньше, но совершенно бесплатный, без сюжетной кампании и с несколькими персонажами, которые различаются своими суперспособностями.





Чтобы примерно представлять, что такое Quake Champions, вообразите себе любой современный многопользовательский шутер, запущенный в режиме ускоренной перемотки. Здесь все происходит в десять раз быстрее, чем в любой другой подобной игре.

Персонаж стремительно бегает по небольшой арене, подбирает разное оружие и броню, и так же быстро умирает от выстрела из ракетницы. По крайней мере так случается в первые минуты.

Спустя несколько матчей, вы, впрочем, привыкните к местным правилам и будете неплохо стрелять практически из любого оружия, которое сможете найти на уровне.

Это, кстати, один из важнейших элементов игрового процесса: на момент каждого возрождения у персонажа есть только один стандартный автомат или дробовик — более-менее мощное и необычное оружие нужно искать по ходу матча. Здоровье и броня восполняются таким же способом.





В Quake Champions доступно девять героев, хотя на старте играть можно только за одного из них — за Рэйнджера. Остальных придется покупать за специальную премиум-валюту — проще говоря, за реальные деньги.

Впрочем, персонажей можно брать в аренду на сутки за очки, получаемые при выполнении определенных заданий. Они сравнительно простые: убить пять врагов определенным оружием, сделать «хэдшот», несколько раз помочь в бою напарникам и т.д.

У каждого персонажа есть какая-нибудь особенность вроде невидимости или установки силового барьера. Эти вещи не то чтобы сильно меняют ход боя (по крайней мере, так показалось в бете), но иногда они могут здорово помочь в самых неожиданных ситуациях.

Например, одна из героинь оставляет за собой энергетический шлейф, который можно взорвать, стоит только врагу на него ступить. Такого раньше не было в Quake, но в мире, где есть Overwatch, делать героев без способностей нельзя — просто стрелять уже скучно.





В бете доступно три режима: все против всех, командный матч и дуэль, где двое игроков выбирают себе троих персонажей и попеременно сражаются ими один на один. В финальной версии список пополнится еще тремя режимами, но основным для многих игроков скорее всего станет самый первый вариант, где каждый сам за себя и нужно стрелять во все, что движется. Именно с этого и начинался оригинальный Quake.

Вообще, есть нечто хтоническое в этой игре, первоосновное, что взывает к временам компьютерных клубов и толстых мониторов. К временам, когда страшно было помыслить о том, что шутеры от первого лица вообще возможны на консолях, ведь они просто предназначены для клавиатуры и мыши.





Для кого-то подобное возвращение к истокам будет неожиданным и приятным подарком. Авторы намеренно делают Quake максимально простой в плане возможностей (здесь, например, нет изощренной системы прокачки персонажа и снаряжения, как в Battlefield или Call of Duty), но в то же время требуют от игрока полного понимания того, как все устроено.

По-хорошему, вы должны заучить все локации и прекрасно представлять, где именно расположены все нужные бонусы. Иначе придется бегать с самым простым автоматом, из которого убить противника — уже испытание.





И если для кого-то такой ретроградный игровой процесс будет огромным достоинством, то для любителей, например, Overwatch новый Quake покажется слишком простым и невнятным. Вроде и герои есть, но их мало. Способности у всех разные, но они мало что решают в бою.

У игры Blizzard есть свои проблемы, но стоит только провести в ней пять минут, как сразу появляется желание поиграть за всех персонажей, изучить их способности, увидеть все карты, посмотреть, что еще могут предложить разработчики. После беты Quake Champions такого желания не возникает.





Те, кто любили Quake раньше, сейчас обзавелись семьями, построили карьеру и может быть уже давно забыли про видеоигры. Не факт, что они вернутся и будут снова играть в шутер своей юности (скорее всего, им достаточно World of Tanks).

А более молодая аудитория, для которой Quake — пустой звук, может не понять, что в игре есть такого, что нужно срочно бросать Overwatch, Call of Duty, Battlefield и другие дорогие и красивые мультиплеерные проекты.

Впрочем, это все писано вилами по воде, и потенциал мы увидим только через несколько недель после релиза Quake Champions, который запланирован на этот год, хотя точно даты не знает никто. Записаться на закрытое тестирование можно на официальном сайте игры .