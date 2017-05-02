МИНСК, 3 мая — Sputnik. Дебютный полет первого китайского магистрального авиалайнера C919 состоится 5 мая в международном аэропорту Пудун в Шанхае, передает в среду издание China Daily.

Ранее сообщалось, что пробный полет запланирован на начало мая, однако точная дата не сообщалась.

Лайнер уже успешно прошел испытания на взлетно-посадочной полосе шанхайского аэропорта. Тестовые испытания двигателей прошли еще в конце осени прошлого года.

Сообщается, что лайнер будет запущен в коммерческую эксплуатацию только после серии тестовых полетов, которые, как предполагаются, займут не один год.

Авиалайнер C919 — первый китайский магистральный авиалайнер эконом-класса с дальностью полета до 5,5 тысяч километров и вместимостью 158 пассажиров. Проект реализуется компанией Commercial Aircraft Corporation of China при участии западных поставщиков. COMAC уже получил заказ на 570 самолетов, а всего планируется произвести не менее двух тысяч самолетов такого типа.