Весна в этом году выдалась холодная: еще 1 мая в некоторых районах Беларуси выпадал снег. Вечером 2 мая над Минском показалось солнце и вызвало настоящий ажиотаж в соцсетях.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Многие отметили, что давно не сталкивались с этим природным феноменом.

а мы уже и успели забыть как выглядит солнце — галина сладкая (@galllya) 3 мая 2017 г.

Некоторые не поверили в то, что это надолго.

Вы хотели солнце? Я дал вам солнце, а так как хотели плохо, то ненадолго. — Nikitio Nikuletti (@Nicos_Nikulin) 2 мая 2017 г.

Походу скоро солнце будем видеть как комету Галлея, раз в 76 лет. — Mercury (@birdastronaut) 2 мая 2017 г.

Кое-кто поддался панике. Нашлись те, кто вообще не смог разобраться в ситуации.

МИНЧАНЕ В ШОКЕ ФОТОГРАФИРУЮТ СОЛНЦЕ pic.twitter.com/dSgBYjubxT — Nikita L. (@ofnobleblood) 2 мая 2017 г.

Что это желтое на небе ??? Кто-нибудь объяснит мне, я ничего не понимаю! — Maria (@_maria_i) 2 мая 2017 г.

К счастью, представитель МЧС все объяснил взволнованным горожанам.

Жёлтый шар в небе, напугавший некоторых минчан, оказался солнцем. — 112.by МЧС Беларуси (@112by) 2 мая 2017 г.

А ведь еще недавно все было совсем по-зимнему.

Я конечно ни на что не намекаю, но я только что видел СНЕГИРЯ. — iNot (@kroha_enottt) 2 мая 2017 г.

Снег мне в спину, снег мне в рот, снег мне в уши и в живот, снег в лицо и снег мне в глаз, зашибись весна у нас! — alenka goga (@alenkagoga) 2 мая 2017 г.