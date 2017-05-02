|
"Желтый шар оказался солнцем". Соцсети шутят про неожиданную весну
03.05.2017 11:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Весна в этом году выдалась холодная: еще 1 мая в некоторых районах Беларуси
Многие отметили, что давно не сталкивались с этим природным феноменом.
Некоторые не поверили в то, что это надолго.
Кое-кто поддался панике. Нашлись те, кто вообще не смог разобраться в ситуации.
К счастью, представитель МЧС все объяснил взволнованным горожанам.
А ведь еще недавно все было совсем по-зимнему.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Весна в этом году выдалась холодная: еще 1 мая в некоторых районах Беларуси выпадал снег. Вечером 2 мая над Минском показалось солнце и вызвало настоящий ажиотаж...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии