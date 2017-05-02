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Голограммы известного стартапа Kino-mo появились в минских супермаркетах
03.05.2017 11:09 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Известный стартап с белорусскими корнями Kino-mo, в свое время одержавший победу в конкурсе, организованном Ричардом Брэнсоном, начинает продажи своих устройств. Одними из первых новинку,
Объемные изображения, «зависающие» в воздухе, сегодня размещены в нескольких супер- и гипермаркетах сети «Евроопт» в Минске. Вот как это выглядит:
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«Устройства Kino-mo позволяют фотографиям и видеоизображениям казаться висящими в воздухе, создавая 3D-иллюзию. Kino-mo экономичны и просты в эксплуатации. Так, за счет разработанного программного обеспечения управлять сетью дисплеев возможно удаленно, а загрузка изображений осуществляется беспроводным способом «из офиса», — рассказал представитель официального дилера Kino-mo в Беларуси — компании «Холограм Текнолоджис».
Kino-Mo — компания, созданная двумя уроженцами Бреста, Кириллом Чикеюком и Артемом Ставенко. Их офис базируется в Лондоне, а инженеры работают в Минске.
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Известный стартап с белорусскими корнями Kino-mo, в свое время одержавший победу в конкурсе, организованном Ричардом Брэнсоном, начинает продажи своих устройств....
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