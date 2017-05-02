Известный стартап с белорусскими корнями Kino-mo, в свое время одержавший победу в конкурсе, организованном Ричардом Брэнсоном, начинает продажи своих устройств. Одними из первых новинку, привлекшую инвестиции американского миллиардера Марка Кьюбана, могут оценить белорусы.

Объемные изображения, «зависающие» в воздухе, сегодня размещены в нескольких супер- и гипермаркетах сети «Евроопт» в Минске. Вот как это выглядит:

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«Устройства Kino-mo позволяют фотографиям и видеоизображениям казаться висящими в воздухе, создавая 3D-иллюзию. Kino-mo экономичны и просты в эксплуатации. Так, за счет разработанного программного обеспечения управлять сетью дисплеев возможно удаленно, а загрузка изображений осуществляется беспроводным способом «из офиса», — рассказал представитель официального дилера Kino-mo в Беларуси — компании «Холограм Текнолоджис».

Kino-Mo — компания, созданная двумя уроженцами Бреста, Кириллом Чикеюком и Артемом Ставенко. Их офис базируется в Лондоне, а инженеры работают в Минске.