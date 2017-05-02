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В YouTube появился "черный" режим
03.05.2017 11:45 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Компания Google
Включить новый дизайн может любой желающий. Для этого нужно перейти
На обновленном сайте можно включить «Темную тему». Для этого нужно нажать на аватар пользователя в правом верхнем углу, нажать на строку «Ночной режим: Откл» и передвинуть переключатель.
Новый интерефейс создан по принципам Material Design. В его основе — фреймворк Polymer, который должен сделать работу сайта быстрее. «Новый дизайн чист и свеж, благодаря удалению визуальных эффектов, которые могут отвлечь вас от просмотра», — пишут разработчики.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Google представила обновленный дизайн видеохостинга YouTube. Среди нововведений обнаружился «Ночной режим» — версия сайта с черным фоном.
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