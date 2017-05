Компания Google представила обновленный дизайн видеохостинга YouTube. Среди нововведений обнаружился «Ночной режим» — версия сайта с черным фоном.



Изображение: youtube.com

Включить новый дизайн может любой желающий. Для этого нужно перейти по ссылке и нажать на кнопку Try it now.

На обновленном сайте можно включить «Темную тему». Для этого нужно нажать на аватар пользователя в правом верхнем углу, нажать на строку «Ночной режим: Откл» и передвинуть переключатель.

Новый интерефейс создан по принципам Material Design. В его основе — фреймворк Polymer, который должен сделать работу сайта быстрее. «Новый дизайн чист и свеж, благодаря удалению визуальных эффектов, которые могут отвлечь вас от просмотра», — пишут разработчики.