﻿ В YouTube появился "черный" режим. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В YouTube появился "черный" режим

03.05.2017 11:45 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Компания Google представила обновленный дизайн видеохостинга YouTube. Среди нововведений обнаружился «Ночной режим» — версия сайта с черным фоном.

В YouTube появился "черный" режим
Изображение: youtube.com

Включить новый дизайн может любой желающий. Для этого нужно перейти по ссылке и нажать на кнопку Try it now.

На обновленном сайте можно включить «Темную тему». Для этого нужно нажать на аватар пользователя в правом верхнем углу, нажать на строку «Ночной режим: Откл» и передвинуть переключатель.

Новый интерефейс создан по принципам Material Design. В его основе — фреймворк Polymer, который должен сделать работу сайта быстрее. «Новый дизайн чист и свеж, благодаря удалению визуальных эффектов, которые могут отвлечь вас от просмотра», — пишут разработчики.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Google представила обновленный дизайн видеохостинга YouTube. Среди нововведений обнаружился «Ночной режим» — версия сайта с черным фоном.

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
"Желтый шар оказался солнцем". Соцсети шутят про неожиданную весну
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика