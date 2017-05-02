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Ученые нашли близнеца Солнечной системы
03.05.2017 13:39 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Исследование летающей обсерватории SOFIA подтвердило, что ближайшая планетарная система по строению напоминает Солнечную. Сообщение об этом
Речь идет о звезде эпсилон Эридана, расположенной в 10,5 световых годах от Земли. Эта звезда напоминает Солнце, однако в пять раз моложе его — ее возраст оценивают «всего» в 850 миллионов лет.
«Вокруг этой звезды расположена планетарная система, которая переживает те же катаклизмы, что и Солнечная система в юности, —
Новые исследования подтвердили, что вокруг звезды есть сложный протопланетный диск, разделенный на два кольца. Эти кольца расположены на расстоянии от звезды, аналогичном расстоянию Урана и астероидного пояса от Солнца.
Разрывы между этими поясами ученые объясняют «очищающим» влиянием планет. «Мы их еще не обнаружили, но я был бы удивлен, если бы их там не было», — рассказал автор исследования Массимо Маренго. Ранее системе
Исследователи надеются, что смогут обнаружить планеты в следующем году, применив более мощный телескоп. По их мнению, изучение эпсилон Эридана поможет больше узнать о прошлом Солнца и нашей системы.
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Исследование летающей обсерватории SOFIA подтвердило, что ближайшая планетарная система по строению напоминает Солнечную. Сообщение об этом появилось на сайте NASA.
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