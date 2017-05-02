﻿ Ученые нашли близнеца Солнечной системы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ученые нашли близнеца Солнечной системы

03.05.2017 13:39 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Исследование летающей обсерватории SOFIA подтвердило, что ближайшая планетарная система по строению напоминает Солнечную. Сообщение об этом появилось на сайте NASA.

Ученые нашли близнеца Солнечной системы
Звездная система в представлении художника. Изображение: NASA/SOFIA/Lynette Cook

Речь идет о звезде эпсилон Эридана, расположенной в 10,5 световых годах от Земли. Эта звезда напоминает Солнце, однако в пять раз моложе его — ее возраст оценивают «всего» в 850 миллионов лет.

«Вокруг этой звезды расположена планетарная система, которая переживает те же катаклизмы, что и Солнечная система в юности, — пишут авторы работы. — В это время на Луне появились кратеры, а на Земле — океаны и условия для жизни».

Новые исследования подтвердили, что вокруг звезды есть сложный протопланетный диск, разделенный на два кольца. Эти кольца расположены на расстоянии от звезды, аналогичном расстоянию Урана и астероидного пояса от Солнца.

Разрывы между этими поясами ученые объясняют «очищающим» влиянием планет. «Мы их еще не обнаружили, но я был бы удивлен, если бы их там не было», — рассказал автор исследования Массимо Маренго. Ранее системе обнаружили аналог Юпитера.

Исследователи надеются, что смогут обнаружить планеты в следующем году, применив более мощный телескоп. По их мнению, изучение эпсилон Эридана поможет больше узнать о прошлом Солнца и нашей системы.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Исследование летающей обсерватории SOFIA подтвердило, что ближайшая планетарная система по строению напоминает Солнечную. Сообщение об этом появилось на сайте NASA.

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
В YouTube появился "черный" режим
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика