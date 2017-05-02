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В минском аэропорту появился бесплатный Wi-Fi на три часа в сутки

03.05.2017 15:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Со 2 мая в Национальном аэропорту Минск можно пользоваться бесплатным Wi-Fi три часа в сутки. Раньше большинство пассажиров могло провести в интернете только 15 минут без оплаты.

В минском аэропорту появился бесплатный Wi-Fi на три часа в сутки
Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Новая сеть называется АirportMinsk, она охватывает практически всю территорию аэровокзального комплекса.

Бесплатно пользоваться интернетом можно 3 часа в течение суток с одного устройства. «Именно столько времени в среднем проводит убывающий пассажир в аэропорту с учетом прохождения всех предполетных процедур», — отмечают представители аэропорта.

В бизнес-залах и VIP-залах аэропорта продолжает работать бесплатная сеть под названием MSQсatering.

Раньше в аэропорту большинство пассажиров могло воспользоваться только сетью BELTELECOM. Она позволяла бесплатно провести в сети 15 минут или заплатить за больший лимит времени.

 
Теги: Минск
 
 
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Со 2 мая в Национальном аэропорту Минск можно пользоваться бесплатным Wi-Fi три часа в сутки. Раньше большинство пассажиров могло провести в интернете только 15...

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