МИНСК, 3 мая — Sputnik. У пассажиров и гостей Национального аэропорта появился бесплатный доступ в интернет. Новая беспроводная сеть Wi-Fi под названием АirportMinsk, стала доступна со 2 мая, сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Бесплатный доступ в Интернет предоставляется с одного устройства на 3 часа в течение суток. Именно столько времени в среднем проводит убывающий пассажир в аэропорту с учетом прохождения всех предполетных процедур. Еще меньше времени в аэропорту по статистике проводит прибывший пассажир", — объяснили в пресс-службе ограничения доступа в интернет по времени.

При этом воспользоваться сетью можно будет практически в любой точке аэропорта. Зона покрытия сети охватывает всю территорию аэровокзала.

Чтобы выйти в интернет, пользователю надо будет пройти идентификацию при помощи СМС-запроса. Отправить этот СМС-запрос смогут абоненты любого мобильного оператора, в том числе и зарубежного при наличии роуминга.

Как уточнили в аэропорту, ранее пассажиры и гости имели возможность бесплатно находиться в сети лишь 15 минут. Чтобы оставаться в интернете и далее, необходимо было покупать карты доступа, предварительно предъявив документ, удостоверяющий личность.