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В Испании закопали послание в будущее с интернет-мемами
03.05.2017 16:49 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Представители популярной интернет-площадки 9GAG высекли на 24-тонной каменной плите мемы и закопали ее посреди пустыни в Испании. Об этом сообщает
Что именно высечь на плите, решали пользователи 9GAG с помощью голосования. На плиту попали персонаж DickButt, «задумчивый динозавр» филосораптор и стоп-кадр из клипа Pen-Pineapple-Apple-Pen корейского музыканта Пико-Таро.
Организаторы акции считают плиту посланием будущим поколениям. «Когда они найдут это, они поймут, что люди были не только умными, но и очень забавными», — считают в 9GAG.
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Представители популярной интернет-площадки 9GAG высекли на 24-тонной каменной плите мемы и закопали ее посреди пустыни в Испании. Об этом сообщает The Next Web.
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