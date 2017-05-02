Представители популярной интернет-площадки 9GAG высекли на 24-тонной каменной плите мемы и закопали ее посреди пустыни в Испании. Об этом сообщает The Next Web .



Фото: thenextweb.com

Что именно высечь на плите, решали пользователи 9GAG с помощью голосования. На плиту попали персонаж DickButt, «задумчивый динозавр» филосораптор и стоп-кадр из клипа Pen-Pineapple-Apple-Pen корейского музыканта Пико-Таро.

Организаторы акции считают плиту посланием будущим поколениям. «Когда они найдут это, они поймут, что люди были не только умными, но и очень забавными», — считают в 9GAG.





























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