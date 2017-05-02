Компания Microsoft официально представила операционную систему Windows 10 S. Она выглядит как обычная «десятка», но работает только с приложениями из магазина Windows Store. Других существенных отличий нет.

Также новая система включает инструменты для учителей, позволяющие управлять образовательными компьютерами. Еще в ней по умолчанию активирована синхронизация с облачным хранилищем OneDrive и предусмотрено облачное управление.





Устройства с Windows 10 S составят конкуренцию хромбукам, которые пользуются спросом у американских студентов. Стоить они будут от $189.

При желании систему можно будет обновить до полноценной Windows 10 Pro. Цена модернизации - $50. Также компания предлагает обновиться совершенно бесплатно, но только до конца 2017 года.