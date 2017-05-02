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Анонсирована студенческая операционная система Windows 10 S
03.05.2017 13:31 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания Microsoft официально представила операционную систему Windows 10 S. Она выглядит как обычная «десятка», но работает только с приложениями из магазина Windows Store. Других существенных отличий нет.
Также новая система включает инструменты для учителей, позволяющие управлять образовательными компьютерами. Еще в ней по умолчанию активирована синхронизация с облачным хранилищем OneDrive и предусмотрено облачное управление.
Устройства с Windows 10 S составят конкуренцию хромбукам, которые пользуются спросом у американских студентов. Стоить они будут от $189.
При желании систему можно будет обновить до полноценной Windows 10 Pro. Цена модернизации - $50. Также компания предлагает обновиться совершенно бесплатно, но только до конца 2017 года.
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Компания Microsoft официально представила операционную систему Windows 10 S. Она выглядит как обычная...
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