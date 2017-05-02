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Доля Android 7 Nougat достигла 7,1%

03.05.2017 13:48 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Смартфоны на базе операционной системы Android 7 Nougat продолжают стремительно набирать популярность. Об этом свидетельствует официальная статистика Google по состоянию на начало мая.

За месяц рыночная доля Android 7 Nougat выросла с 4,9% до 7,1%. Однако в общем рейтинге система пока находится на пятом месте.

Лидерство удерживает Android 5 Lollipop с долей 32%, которая вот-вот уступит место более современной Android 6 Marshmallow, занимающей 31,2% рынка. На третьем месте находится Android 4.4 KitKat с результатом 18,8%, на четвертом - семейство JellyBean с долей 9,1%.

Доля Android 7 Nougat достигла 7,1%

Прочие системы находятся на грани исчезновения. Так, Android 4.0.3-4.0.4 Ice Cream Sandwich установлен всего на 0,8% устройств, а Android 2.3.3-2.3.7 Gingerbread пользуется популярностью только у 1% пользователей.

 
 
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Смартфоны на базе операционной системы Android 7 Nougat продолжают стремительно набирать популярность. Об...

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