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Продажи смартфонов Apple упали, но выручка компании растет
03.05.2017 14:03 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Apple объявила финансовые показатели за второй квартал 2017 финансового года. Выручка компании составила $52,9 миллиарда, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Международные продажи составили 65% от квартального дохода.
Количество реализованных смартфонов в годовом исчислении уменьшилось с 51,2 до 50,8 миллиона. Однако это не отразилось на выручке компании из-за увеличения стоимости новых аппаратов.
Глава Apple Тим Кук заявил, что улучшение квартальных результатов обусловлено устойчивым спросом на iPhone 7 Plus и высокими продажами моделей в красном цветовом исполнении. Также компания отмечает высокую динамику роста бизнеса сервисов и обещает представить новые интересные решения в этом сегменте на июньской конференции WWDC 2017.
В третьем квартале компания прогнозирует выручку на уровне $43,5-45,5 миллиарда.
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Apple объявила финансовые показатели за второй квартал 2017 финансового года. Выручка компании составила...
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