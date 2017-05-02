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Продажи смартфонов Apple упали, но выручка компании растет

03.05.2017 14:03 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Apple объявила финансовые показатели за второй квартал 2017 финансового года. Выручка компании составила $52,9 миллиарда, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Международные продажи составили 65% от квартального дохода.

Количество реализованных смартфонов в годовом исчислении уменьшилось с 51,2 до 50,8 миллиона. Однако это не отразилось на выручке компании из-за увеличения стоимости новых аппаратов.

Продажи смартфонов Apple упали, но выручка компании растет

Глава Apple Тим Кук заявил, что улучшение квартальных результатов обусловлено устойчивым спросом на iPhone 7 Plus и высокими продажами моделей в красном цветовом исполнении. Также компания отмечает высокую динамику роста бизнеса сервисов и обещает представить новые интересные решения в этом сегменте на июньской конференции WWDC 2017.

В третьем квартале компания прогнозирует выручку на уровне $43,5-45,5 миллиарда.

 
 
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Apple объявила финансовые показатели за второй квартал 2017 финансового года. Выручка компании составила...

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