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Acer TravelMate Spin B1 – дешевый ноутбук с Windows 10 S
03.05.2017 15:01 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания Acer готовит к выпуску бюджетный ноутбук-перевертыш TravelMate Spin B1, работающий под управлением операционной системы Windows 10 S.
Новинка имеет скромные характеристики и должна составить конкуренцию хромбукам. Устройству приписывают 11,6-дюймовый экран с разрешением HD и процессор Intel Celeron. Объем оперативной памяти составит 4 ГБ, твердотельной – 64 ГБ. Беспроводную связь обеспечат адаптеры Wi-Fi 802.11ac 2x2 MIMO и Bluetooth 4.0.
Также гаджет порадует усиленной крышкой и дренажными каналами, способными отвести от клавиатуры небольшое количество пролитой жидкости. Автономность будет находится на уровне 13 часов.
Ноутбук Acer TravelMate Spin B1 поступит в продажу в конце этого месяца по цене $300.
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Компания Acer готовит к выпуску бюджетный ноутбук-перевертыш TravelMate Spin B1, работающий под управлением...
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