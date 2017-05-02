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Acer TravelMate Spin B1 – дешевый ноутбук с Windows 10 S

03.05.2017 15:01 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Acer готовит к выпуску бюджетный ноутбук-перевертыш TravelMate Spin B1, работающий под управлением операционной системы Windows 10 S.

Новинка имеет скромные характеристики и должна составить конкуренцию хромбукам. Устройству приписывают 11,6-дюймовый экран с разрешением HD и процессор Intel Celeron. Объем оперативной памяти составит 4 ГБ, твердотельной – 64 ГБ. Беспроводную связь обеспечат адаптеры Wi-Fi 802.11ac 2x2 MIMO и Bluetooth 4.0.

Acer TravelMate Spin B1 – дешевый ноутбук с Windows 10 S

Также гаджет порадует усиленной крышкой и дренажными каналами, способными отвести от клавиатуры небольшое количество пролитой жидкости. Автономность будет находится на уровне 13 часов.

Ноутбук Acer TravelMate Spin B1 поступит в продажу в конце этого месяца по цене $300.

 
 
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