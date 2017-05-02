Компания Microsoft официально представила новый ноутбук Surface Laptop, работающий под управлением операционной системы Windows 10 S, которая предназначена для студентов и образовательных учреждений.

Новинка имеет 13,5-дюймовый сенсорный экран с разрешением 2256 x 1504 пикселей, покрытую искусственной замшей клавиатуру с подсветкой и аккумуляторную батарею, которая способна обеспечить 14,5 часов автономной работы в режиме воспроизведения видео.

Базовая версия оснащается процессором Intel Core i5, 4 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем на 128 ГБ. Старшая модель располагает процессором Intel Core i7, 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SSD. Толщина устройства составляет 9,9-14,47 мм, вес – 1,25 кг.

Surface Laptop поступит в продажу 15 июня. За младшую модель Microsoft просит $999, за старшую - $2200.