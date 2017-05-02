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Windows 7 и Windows XP теряют популярность

03.05.2017 14:36 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Операционная система Windows 10 медленно, но постепенно завоевывает рынок. Об этом свидетельствует апрельская статистика аналитической компании Net Applications.

В апреле доля Windows 10 достигла 26,28%, тогда как в марте составляла 25,36%. Рост системе обеспечивают новые компьютеры и приступившие к модернизации корпоративные пользователи. Однако многие простые пользователи воздерживаются от перехода на «десятку» из-за принудительных обновлений, встроенной рекламы и шпионских функций системы.

Windows 7 и Windows XP теряют популярность

В результате этого доля Windows 7, которая все еще является самой популярной системой, снизилась с 49,42% до 48,50%. Также аналитики зафиксировали снижение популярности Windows XP с 7,44% до 7,04%. Под управлением macOS работает всего 6,25% компьютеров в мире, на Linux приходится 2,09% компьютеров.

 
 
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Операционная система Windows 10 медленно, но постепенно завоевывает рынок. Об этом свидетельствует...

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