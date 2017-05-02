МИНСК, 3 мая – Sputnik. Новая продолжительность бесплатного доступа в интернет для пассажиров аэропорта связана со средним временем пребывания туристов на территории аэровокзала, сообщили в РУП "Национальный аэропорт Минск".

Бесплатный Wi-Fi для пассажиров и встречающих граждан стал доступен со вторника 2 мая , однако при этом время пребывания в сети ограничено – 3 часа в сутки.

"Столько времени в среднем проводит убывающий пассажир в аэропорту с учетом прохождения всех процедур", – сказали в РУП.

Там также отметили, что туристы, которые прилетают в Минск, проводят в аэропорту еще меньше, поэтому и было введено данное ограничение.

Как ранее рассказали в пресс-службе аэропорта, бесплатный Wi-Fi действует почти на всей территории аэровокзала. Пассажирам, чтобы войти в сеть, следует обязательно пройти идентификацию – отправить СМС. Иностранные граждане смогут это сделать лишь в том случае, если у них подключен роуминг.