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Аэропорт разъяснил, почему Wi-Fi будут раздавать только 3 часа в сутки
03.05.2017 19:37 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 мая – Sputnik. Новая продолжительность бесплатного доступа в интернет для пассажиров аэропорта связана со средним временем пребывания туристов на территории аэровокзала, сообщили в РУП "Национальный аэропорт Минск".
Бесплатный Wi-Fi для пассажиров и встречающих граждан
"Столько времени в среднем проводит убывающий пассажир в аэропорту с учетом прохождения всех процедур", – сказали в РУП.
Там также отметили, что туристы, которые прилетают в Минск, проводят в аэропорту еще меньше, поэтому и было введено данное ограничение.
Как ранее рассказали в пресс-службе аэропорта, бесплатный Wi-Fi действует почти на всей территории аэровокзала. Пассажирам, чтобы войти в сеть, следует обязательно пройти идентификацию – отправить СМС. Иностранные граждане смогут это сделать лишь в том случае, если у них подключен роуминг.
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Пассажирам, чтобы войти в сеть, следует обязательно пройти идентификацию – отправить СМС.
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