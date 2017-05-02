Мобильный оператор МТС отчитался о завершении модернизации оборудования в Брестской, Витебской и Гомельской областях. В этих регионах заменено 3350 базовых станций. В Минске и Минской области соответствующие работы были выполнены еще в 2015 году. Модернизация сети в Могилевской и Гродненской областях будет закончена в течение июня текущего года.

МТС устанавливает современные мультистандартные базовые станции компании Huawei с одновременной поддержкой 2G, 3G и NB-IoT во всех областях страны. Также оператор связи провел рефарминг радиочастотного спектра в диапазоне 900 МГц. В комплексе эти действия направлены на улучшение качества работы сети, масштабирование инфраструктуры и расширение географии покрытия 3G.

Особое внимание оператор связи уделяет включению новых базовых станций в небольших населенных пунктах – в удаленных от крупных городов поселках и деревнях.

Оператор стремимся к тому, чтобы у наибольшего количества жителей малых населенных пунктов, дачных кооперативов и деревень была возможность использовать высокоскоростной мобильный интернет. По завершению всех мероприятий абоненты компании смогут оценить существенное улучшение качества работы сети МТС.

После завершения модернизации в июне текущего года покрытие территории страны сетью 3G МТС должно составить не менее 96%. Также в партнерстве с инфраструктурным оператором BeCloud оператор связи продолжает развитие технологии LTE.