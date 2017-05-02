|
Анонсирована приключенческая игра Darksiders III
03.05.2017 15:58 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Приключенческая игра Darksiders III поступит в продажу в 2018 году. Проект создается силами студии Gunfire Games, основу которой составляют выходцы из Vigil Games, руками которых были созданы первые две части сериала, сообщает
Действие новой части разворачивается примерно в тот же временной промежуток, что и Darksiders II. Главной героиней является Ярость – рыжеволосая воительница, побеждающая противников с помощью хлыста и магии. По сюжету, ей предстоит сразиться с воплощением Семи Смертных Грехов и их приспешниками.
Разработчики обещают интересный для исследования открытый мир, множество загадок и разнообразных врагов, среди которых будут мифические чудища и уродливые монстры.
Darksiders III выйдет на PC, Xbox One и PlayStation 4.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приключенческая игра Darksiders III поступит в продажу в 2018 году. Проект создается силами студии Gunfire Games,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии