Приключенческая игра Darksiders III поступит в продажу в 2018 году. Проект создается силами студии Gunfire Games, основу которой составляют выходцы из Vigil Games, руками которых были созданы первые две части сериала, сообщает InGame .

Действие новой части разворачивается примерно в тот же временной промежуток, что и Darksiders II. Главной героиней является Ярость – рыжеволосая воительница, побеждающая противников с помощью хлыста и магии. По сюжету, ей предстоит сразиться с воплощением Семи Смертных Грехов и их приспешниками.

Разработчики обещают интересный для исследования открытый мир, множество загадок и разнообразных врагов, среди которых будут мифические чудища и уродливые монстры.

Darksiders III выйдет на PC, Xbox One и PlayStation 4.