Шутер Call of Duty: Modern Warfare Remastered можно будет купить отдельно. Информация об этом появилась в магазине по аренде игр GameFly, а затем была удалена, сообщает InGame .

Отдельная версия для приставки PlayStation 4 выйдет 20 июня, тогда как владельцам Xbox One придется подождать до 20 июля. Компьютерная версия не упоминается.





Modern Warfare Remastered – это тотальная переработка одной из лучших частей Call of Duty. Разработчики обновили графику, изменили звуковой движок, добавили новые эффекты. Игра предлагает полноценную сюжетную кампанию и более десятка многопользовательских карт.

На данный момент игра доступна только в составе специальных изданий Infinite Warfare.