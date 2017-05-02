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Call of Duty: Modern Warfare Remastered скоро будет продаваться отдельно

03.05.2017 15:56 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Шутер Call of Duty: Modern Warfare Remastered можно будет купить отдельно. Информация об этом появилась в магазине по аренде игр GameFly, а затем была удалена, сообщает InGame.

Отдельная версия для приставки PlayStation 4 выйдет 20 июня, тогда как владельцам Xbox One придется подождать до 20 июля. Компьютерная версия не упоминается.

Call of Duty: Modern Warfare Remastered скоро будет продаваться отдельно

Modern Warfare Remastered – это тотальная переработка одной из лучших частей Call of Duty. Разработчики обновили графику, изменили звуковой движок, добавили новые эффекты. Игра предлагает полноценную сюжетную кампанию и более десятка многопользовательских карт.

На данный момент игра доступна только в составе специальных изданий Infinite Warfare.

 
 
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