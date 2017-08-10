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Стали известны призы для победителей Международной Битвы стартапов 27-28 мая

03.05.2017 15:55 — Новости Hi-Tech | Bybanner  
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27-28 мая в Минске пройдет Международная конференция - битва стартапов «Minsk Fin Tech Conference -2017», в которой примут участие стартапы из 20 российских городов и лучшие стартапы со всей Беларуси. Победители битвы станут обладателями ряда ценных призов, предоставленных партнерами мероприятия.

Как правило, стартапу жизненно необходимо высококачественная техника. Соответственно, для победителей битвы постоянный спонсор мероприятия компания SVEN приготовила ценный технический софт. Для розыгрыша будут представлены мультимедийная и портативная акустические системы, геймеровская клавиатура и мышь, новая беспроводная мышь с покрытием Soft Touch. Интернет-магазин Yoobao-shop.by подарит специальное портативное зарядное устройство.

Кроме хорошей технической оснащенности стартапу необходимо позаботиться и о налаживании деловых контактов. Расширить круг полезных знакомств и наладить важные деловые связи им обещает помочь облачный сервис SMS-рассылок SMS-Assistent. Компания подарит победителю пакет на 10000 бесплатных SMS-сообщений, обладателям второго и третьего места достанутся пакеты по 5000 SMS.

Для полноценной работы стартапа её сотрудникам необходимо обладать хорошим знанием английского языка. Помочь подтянуть иностранный язык обещает компания Центр иностранных языков и развития личности Booster Bay. Победители битвы станут обладателями трех сертификатов на обучение английскому языку на 20, 18 и 14 академических часов.

Призеры битвы также станут обладателями приятных сувениров. Постоянный партнер мероприятия -- интернет-магазин chasiki.by вручит победителям специальные часы. Интернет-магазин «МИР КАРТИН» для розыгрыша предоставит модульную картину. Literatura.by для призеров и розыгрышей приготовила книги на любой вкус.

Как правило, активные и целеустремленные стартаперы и свой досуг проводят активно. Компания DAROO приготовила для призеров и участников ряд сертификатов на различные развлечения.  Партнеры из BYCARD предоставят участникам и призерам сертификаты на бесплатное посещение кинотеатров и других культурно-развлекательных заведений.

Приятный сюрприз ожидает женскую половину аудитории мероприятия. Спонсор мероприятия компании SVEN приготовила для розыгрыша наушники в виде драгоценных камней.


Стали известны призы для победителей Международной Битвы стартапов 27-28 мая



Не упустите шанс принять участие в масштабном событии! Международная конференция - битва стартапов «Minsk Fin Tech Conference -2017» соберет лучшие стартапы из России и Беларуси, лучших экспертов и признанных международных специалистов в области FinTech-технологий – разве это не повод заявить о своем продукте на весь мир?Сайт мероприятия http://fintechbelarus.by.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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27-28 мая в Минске пройдет Международная конференция - битва стартапов «Minsk Fin Tech Conference -2017», в которой примут участие стартапы из 20 российских городов и лучшие...

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