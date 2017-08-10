|
Стали известны призы для победителей Международной Битвы стартапов 27-28 мая
03.05.2017 15:55 — Новости Hi-Tech | Bybanner
27-28 мая в Минске пройдет
Как правило, стартапу жизненно необходимо высококачественная техника. Соответственно, для победителей битвы постоянный спонсор мероприятия компания
Кроме хорошей технической оснащенности стартапу необходимо позаботиться и о налаживании деловых контактов. Расширить круг полезных знакомств и наладить важные деловые связи им обещает помочь облачный сервис SMS-рассылок
Для полноценной работы стартапа её сотрудникам необходимо обладать хорошим знанием английского языка. Помочь подтянуть иностранный язык обещает компания Центр иностранных языков и развития личности
Призеры битвы также станут обладателями приятных сувениров. Постоянный партнер мероприятия -- интернет-магазин
Как правило, активные и целеустремленные стартаперы и свой досуг проводят активно. Компания
Приятный сюрприз ожидает женскую половину аудитории мероприятия. Спонсор мероприятия компании SVEN приготовила для розыгрыша наушники в виде драгоценных камней.
Не упустите шанс принять участие в масштабном событии! Международная конференция - битва стартапов «Minsk Fin Tech Conference -2017» соберет лучшие стартапы из России и Беларуси, лучших экспертов и признанных международных специалистов в области FinTech-технологий – разве это не повод заявить о своем продукте на весь мир?Сайт мероприятия
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
27-28 мая в Минске пройдет Международная конференция - битва стартапов «Minsk Fin Tech Conference -2017», в которой примут участие стартапы из 20 российских городов и лучшие...
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии