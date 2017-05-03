Компания Google сообщила о мошенниках, рассылающих пользователям электронной почты Gmail вредоносную фишинговую ссылку для получения доступа к их конфиденциальной информации. Ссылка замаскирована под документ Google Docs. С проблемой столкнулись по всему миру.





В письмах, авторами которых якобы выступают знакомые получателя, предлагается открыть прикрепленный документ в Google Docs. При переходе по ссылке открывается окно, в котором пользователя просят разрешить управлять своими письмами и контактами программе, которая называется Google Docs. Но отношения к компании Google она не имеет и является вредоносной.

Отмечается, что рассылка действует внутри настоящего почтового сервиса и использует возможность давать сторонним программам доступ к аккаунтам пользователя. Обычно подобные фишинговые ссылки переводят на веб-страницы, которые только замаскированы под почтовый сервис, но ими не являются.

К настоящему времени Google удалось отключить вредоносную программу.