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По миру распространилась мошенническая рассылка под видом сервиса Google
04.05.2017 09:56 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Компания Google
В письмах, авторами которых якобы выступают знакомые получателя, предлагается открыть прикрепленный документ в Google Docs. При переходе по ссылке открывается окно, в котором пользователя просят разрешить управлять своими письмами и контактами программе, которая называется Google Docs. Но отношения к компании Google она не имеет и является вредоносной.
Отмечается, что рассылка действует внутри настоящего почтового сервиса и использует возможность давать сторонним программам доступ к аккаунтам пользователя. Обычно подобные фишинговые ссылки переводят на веб-страницы, которые только замаскированы под почтовый сервис, но ими не являются.
К настоящему времени Google
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Компания Google сообщила о мошенниках, рассылающих пользователям электронной почты Gmail вредоносную фишинговую ссылку для получения доступа к их конфиденциальной...
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