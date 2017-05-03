Полиция США арестовала автора блога RossCreations и предъявила ему обвинения в краже из-за «пранка», который тот недавно разместил на своем YouTube-канале.



Изображение: RossCreations / youtube.com

Автор ролика переоделся в форму дорожного рабочего и самостоятельно демонтировал два ненужных, по его мнению, знака STOP на проезжей части вблизи своего дома. В опубликованном видео показано, как Росс со своими друзьями смеется над проезжающими опасный перекресток автомобилями.

Сообщается, что из-за «розыгрыша» серьезно никто не пострадал. Но в видео Росс утверждает, что ему уже предъявлены обвинения в крупной краже и грозит до пяти лет тюремного заключения. Он также просит своих зрителей вмешаться и помочь ему избежать этого наказания.

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«Это не просто глупость, это может быть нарушением принципов сообщества YouTube, — отмечает обозреватель Gizmodo. — По правилам площадки на ней запрещен „вредный или опасный контент“. Это видео, безусловно, можно толковать как пропаганду опасного поведения».