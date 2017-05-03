﻿ Американца арестовали после розыгрыша на YouTube. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Американца арестовали после розыгрыша на YouTube

04.05.2017 11:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Полиция США арестовала автора блога RossCreations и предъявила ему обвинения в краже из-за «пранка», который тот недавно разместил на своем YouTube-канале.

Американца арестовали после розыгрыша на YouTube
Изображение: RossCreations / youtube.com

Автор ролика переоделся в форму дорожного рабочего и самостоятельно демонтировал два ненужных, по его мнению, знака STOP на проезжей части вблизи своего дома. В опубликованном видео показано, как Росс со своими друзьями смеется над проезжающими опасный перекресток автомобилями.

Сообщается, что из-за «розыгрыша» серьезно никто не пострадал. Но в видео Росс утверждает, что ему уже предъявлены обвинения в крупной краже и грозит до пяти лет тюремного заключения. Он также просит своих зрителей вмешаться и помочь ему избежать этого наказания.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

«Это не просто глупость, это может быть нарушением принципов сообщества YouTube, — отмечает обозреватель Gizmodo. — По правилам площадки на ней запрещен „вредный или опасный контент“. Это видео, безусловно, можно толковать как пропаганду опасного поведения».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полиция США арестовала автора блога RossCreations и предъявила ему обвинения в краже из-за «пранка», который тот недавно разместил на своем YouTube-канале.

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
По миру распространилась мошенническая рассылка под видом сервиса Google
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика