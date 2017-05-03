﻿ Работник минской фирмы ставил "шпионские" программы и воровал платежные данные. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Работник минской фирмы ставил "шпионские" программы и воровал платежные данные

04.05.2017 11:51 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Год назад минчанка заметила, что кто-то посторонний заходит на ее страницу «ВКонтакте» и просматривает сообщения. Оказалось, что доступ к ноутбуку девушки был не только у нее. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Минску

Работник минской фирмы ставил "шпионские" программы и воровал платежные данные
Фото: Reuters

Минчанка обратилась в милицию, специалисты провели компьютерно-техническую экспертизу. Выяснилось, что на ноутбуке была установлена программа для удаленного администрирования. Также на нем обнаружились троянские программы, которые следили за активностью пользователя.

В слежке заподозрили 29-летнего уроженца Брестской области. Он работал в одной из минских фирм и устанавливал программы на компьютер девушки. В ходе обыска у него обнаружили файлы с личными данными других людей, на компьютерах которых стояли те же программы, что и у девушки. Среди собранных данных были реквизиты платежной системы Webmoney, а также пароли доступа к личному кабинету интернет-банкинга пластиковых карт.

Минчанин стал фигурантом уголовного дела по ч. 2 ст. 349 («Несанкционированный доступ к компьютерной информации») УК Беларуси. Сейчас его расследование продолжается.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Год назад минчанка заметила, что кто-то посторонний заходит на ее страницу «ВКонтакте» и просматривает сообщения. Оказалось, что доступ к ноутбуку девушки был не...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Американца арестовали после розыгрыша на YouTube
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика