Компания OnePlus пропустит цифру 4 в названии своего флагманского смартфона 2017 года и сразу выпустит на рынок OnePlus 5, сообщает PhoneArena . Ресурс также раскрыл практически все технические характеристики будущего флагмана.



Изображение: Weibo / gizmochina.com

Внешне новый аппарат, скорее всего, будет мало чем отличаться от своего предшественника. Датчик отпечатков пальцев разместится на фронтальной стороне устройства, разрешение 5,5-дюймового экрана останется неизменным — Full HD.

Ожидается, что на задней стороне смартфона разместится сдвоенная основная камера. Ее разрешение, по информации из различных источников, составит либо 23 + 16 Мп, либо 16 + 16 Мп. Также есть вероятность, что один из фотомодулей будет обладать увеличенным углом обзора.



Изображение: Weibo / gizmochina.com

Сообщается, что устройство будет работать на новейшем процессоре компании Qualcomm — Snapdragon 835. Объем оперативной памяти установится на уровне 6 ГБ, постоянной — 128 ГБ. Также не исключено, что в продажу поступит более мощная версия с 8 ГБ оперативки и 256 ГБ внутреннего хранилища.

Емкость встроенного аккумулятора, судя по последним утечкам, составит 3600 мАч, а скорость зарядки в сравнении с OnePlus 3T поднимется примерно на 25%. Будет ли в новинке использоваться 3,5-мм разъем для наушников, пока доподлинно не известно.

Ожидается, что официальная презентация новинки пройдет уже в июне текущего года.