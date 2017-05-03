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Китайский флагман OnePlus 5 полностью рассекречен
04.05.2017 12:22 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Компания OnePlus пропустит цифру 4 в названии своего флагманского смартфона 2017 года и сразу выпустит на рынок OnePlus 5, сообщает
Внешне новый аппарат, скорее всего, будет мало чем отличаться от своего предшественника. Датчик отпечатков пальцев разместится на фронтальной стороне устройства, разрешение 5,5-дюймового экрана останется неизменным — Full HD.
Ожидается, что на задней стороне смартфона разместится сдвоенная основная камера. Ее разрешение, по информации из различных источников, составит либо 23 + 16 Мп, либо 16 + 16 Мп. Также есть вероятность, что один из фотомодулей будет обладать увеличенным углом обзора.
Сообщается, что устройство будет работать на новейшем процессоре компании Qualcomm — Snapdragon 835. Объем оперативной памяти установится на уровне 6 ГБ, постоянной — 128 ГБ. Также не исключено, что в продажу поступит более мощная версия с 8 ГБ оперативки и 256 ГБ внутреннего хранилища.
Емкость встроенного аккумулятора, судя по последним утечкам, составит 3600 мАч, а скорость зарядки в сравнении с
Ожидается, что официальная презентация новинки пройдет уже в июне текущего года.
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Компания OnePlus пропустит цифру 4 в названии своего флагманского смартфона 2017 года и сразу выпустит на рынок OnePlus 5, сообщает
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