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реактивный истребитель "взорвал" асфальт при взлете
04.05.2017 14:55 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В Великобритании реактивный истребитель De Havilland DH.100 Vampire нанес серьезный ущерб покрытию взлетной полосы аэропорта Вулвергемптон,
Проблемы начались сразу после того, как истребитель стал выруливать на взлет. Даже работа двигателя на небольшой мощности заставила по кускам отваливаться покрытие взлетно-посадочной полосы.
После того, как пилот повысил мощность до взлетной, большие куски асфальта просто взмыли в воздух. На видео разрушение покрытия можно наблюдать на временной отметке 1:07.
На
Свой первый полет британский истребитель марки De Havilland DH.100 Vampire совершил еще в 1943 году. Всего было выпущено около 4400 машин двадцати модификаций.
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В Великобритании реактивный истребитель De Havilland DH.100 Vampire нанес серьезный ущерб покрытию взлетной полосы аэропорта Вулвергемптон, пишет Popular Mechanics.
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