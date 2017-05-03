В Великобритании реактивный истребитель De Havilland DH.100 Vampire нанес серьезный ущерб покрытию взлетной полосы аэропорта Вулвергемптон, пишет Popular Mechanics.

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Проблемы начались сразу после того, как истребитель стал выруливать на взлет. Даже работа двигателя на небольшой мощности заставила по кускам отваливаться покрытие взлетно-посадочной полосы.

После того, как пилот повысил мощность до взлетной, большие куски асфальта просто взмыли в воздух. На видео разрушение покрытия можно наблюдать на временной отметке 1:07.

На сайте самолета Vampire WZ507 говорится, что машина не получила ни царапины. Позже самолет приземлился на том же аэродроме, но на другой взлетно-посадочной полосе.

Свой первый полет британский истребитель марки De Havilland DH.100 Vampire совершил еще в 1943 году. Всего было выпущено около 4400 машин двадцати модификаций.