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В США создали бананафон

04.05.2017 14:52 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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На краудфандинговой площадке Indiegogo начался сбор средств на производство устройства под названием Banana Phone. Об этом рассказывает Mashable.

В США создали бананафон
Изображение: Banana Phone / Youtube

Внешне гаджет мало чем отличается от обычного банана. «Бананафон» соединяется со смартфоном по Bluetooth, после чего на нем можно принимать входящие вызовы.

В режиме разговора от одного заряда гаджет держится около 10 часов. На его корпусе также расположена россыпь управляющих кнопок — например, для ответа на звонок или изменения громкости. Также аксессуар умеет активировать Siri и других голосовых помощников. Это позволяет использовать функцию голосового набора.

В США создали бананафон
Фото: indiegogo.com

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Создатели «бананафона» уверяют, что главная задача устройства — это «улыбки на лицах и нескучные разговоры». Также сообщается, что 1% прибыли от продаж аппарата поступит в некоммерческой организации Gearing Up, которая работает над сохранением популяции горилл.

Устройство можно заказать сейчас по цене в 40 долларов США, первые покупатели получат устройства в сентябре этого года. Пока разработчикам девайса удалось собрать порядка 9,5 тысяч долларов из 30 тысяч, необходимых для запуска проекта. До конца сбора средств остался один месяц, доставка бананафона работает по всему миру.

 
 
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На краудфандинговой площадке Indiegogo начался сбор средств на производство устройства под названием Banana Phone. Об этом рассказывает Mashable.

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