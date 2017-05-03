ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Ошмянах взломщик опубликовал на странице школьницы в "ВКонтакте" порно. Возбуждено дело

04.05.2017 15:31 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Неизвестный «шутник» взломал страницу 12-летней девочки из Ошмян «ВКонтакте» и разместил там порнографические фотографии. Об этом сообщил официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Ярослав Василевский, пишет "СБ Беларусь Сегодня".

Девочка и ее родители 12 апреля увидели, что в фотоальбомах и на самой странице появилась галерея снимков для взрослых. Когда школьница попыталась удалить изображения, выяснилось, что доступа к профилю у хозяйки нет.

— Установлено, что фотографии на странице ребенка разместил злоумышленник, к самой девочке у милиции претензий нет. Сейчас ищем того, кто взломал профиль, — отметил Ярослав Василевский. — На правовую оценку произошедшего ушло больше двух недель. 3 мая в отношении того, кто опубликовал порнокартинки в профиле школьницы, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 343 «Распространение порнографических материалов». Ему грозит от 1 года до 3 лет лишения свободы.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неизвестный «шутник» взломал страницу 12-летней девочки из Ошмян «ВКонтакте» и разместил там порнографические фотографии. Об этом сообщил официальный...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
реактивный истребитель "взорвал" асфальт при взлете
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика