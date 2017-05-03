Неизвестный «шутник» взломал страницу 12-летней девочки из Ошмян «ВКонтакте» и разместил там порнографические фотографии. Об этом сообщил официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Ярослав Василевский, пишет "СБ Беларусь Сегодня" .

Девочка и ее родители 12 апреля увидели, что в фотоальбомах и на самой странице появилась галерея снимков для взрослых. Когда школьница попыталась удалить изображения, выяснилось, что доступа к профилю у хозяйки нет.

— Установлено, что фотографии на странице ребенка разместил злоумышленник, к самой девочке у милиции претензий нет. Сейчас ищем того, кто взломал профиль, — отметил Ярослав Василевский. — На правовую оценку произошедшего ушло больше двух недель. 3 мая в отношении того, кто опубликовал порнокартинки в профиле школьницы, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 343 «Распространение порнографических материалов». Ему грозит от 1 года до 3 лет лишения свободы.