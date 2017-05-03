Доля Microsoft Edge за месяц выросла всего на 0,1%

Пользователи Windows 10 считают браузер Microsoft Edge неинтересным. Об этом свидетельствует свежая статистика аналитической компании NetMarketShare.

В марте рыночная доля Edge составляла 5,61%, а в апреле достигла 5,62%. По сравнению с ноябрем его популярность выросла всего на 0,36%. Поддержка расширений, возможность читать книги через браузер, визуализация вкладок и другие нововведения оказались неинтересны пользователям Windows 10.

Большинство предпочитает Google Chrome, доля которого за месяц увеличилась с 58,64% до 59%. На втором месте находится Internet Explorer с долей 18,4%. Замыкает тройку лидеров - Mozilla Firefox с долей 11,80%.





Доля Microsoft Edge могла бы быть существенно больше, но компания решила сделать свой новый браузер эксклюзивом Windows 10, которая также испытывает проблемы с популяризацией.