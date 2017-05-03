Qualcomm может запретить импорт iPhone в США

Компания Qualcomm планирует обратиться в Комиссию по международной торговле США, чтобы запретить импорт производимых в Китае смартфонов Apple на домашний рынок. Речь идет о примерно 40% от общего количества выпускаемых iPhone. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным источника, Qualcomm недовольна решением Apple приостановить выплату лицензионных отчислений на время судебного разбирательства и грозится принять ответные меры.





В начале апреля Apple заявила о намерении прекратить платить за патенты Qualcomm поскольку считает их стоимость несправедливой. Глава компании Тим Кук пояснил, что производитель процессоров и модемов требует отчислять процент от стоимости всего устройства, которое также содержит огромное количество собственных инноваций Apple, за которые платить Qualcomm было бы не очень справедливо.

Для Qualcomm судебная тяжба с Apple только в этом году может вылиться в потерю несколько миллиардов долларов выручки.