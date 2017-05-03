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Qualcomm может запретить импорт iPhone в США

04.05.2017 13:26 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Qualcomm планирует обратиться в Комиссию по международной торговле США, чтобы запретить импорт производимых в Китае смартфонов Apple на домашний рынок. Речь идет о примерно 40% от общего количества выпускаемых iPhone. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным источника, Qualcomm недовольна решением Apple приостановить выплату лицензионных отчислений на время судебного разбирательства и грозится принять ответные меры.

Qualcomm может запретить импорт iPhone в США

В начале апреля Apple заявила о намерении прекратить платить за патенты Qualcomm поскольку считает их стоимость несправедливой. Глава компании Тим Кук пояснил, что производитель процессоров и модемов требует отчислять процент от стоимости всего устройства, которое также содержит огромное количество собственных инноваций Apple, за которые платить Qualcomm было бы не очень справедливо.

Для Qualcomm судебная тяжба с Apple только в этом году может вылиться в потерю несколько миллиардов долларов выручки.

 
 
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Компания Qualcomm планирует обратиться в Комиссию по международной торговле США, чтобы запретить импорт...

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