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iPhone 8 получит 3 ГБ оперативной памяти
04.05.2017 12:56 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Юбилейный смартфон iPhone 8 получит 3 ГБ оперативной памяти. Модель с 4 ГБ ОЗУ появится только в 2018 году. Такого мнения придерживаются аналитики компании TrendForce.
Также аналитики считают, что 4,7-дюймовый iPhone 7s будет оснащен 2 ГБ ОЗУ, а 5,5-дюймовый iPhone 7s Plus останется при 3 ГБ ОЗУ.
Несмотря на малый объем оперативной памяти смартфоны Apple работают довольно быстро, тогда как смартфоны с Android могут тормозить даже при наличии 6 ГБ ОЗУ, что связано с открытой архитектурой операционной системы.
Официальный анонс новых смартфонов Apple ожидается в сентябре. Юбилейный iPhone 8 порадует 5,8-дюймовым OLED-экраном от края до края со встроенным сканером отпечатков пальцев. Также аппарату приписывают сканер глаза, стеклянный корпус и поддержку беспроводной зарядки. Стоить он будет $850-900.
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Юбилейный смартфон iPhone 8 получит 3 ГБ оперативной памяти. Модель с 4 ГБ ОЗУ появится только в 2018 году....
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