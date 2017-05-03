ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

iPhone 8 получит 3 ГБ оперативной памяти

04.05.2017 12:56 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Юбилейный смартфон iPhone 8 получит 3 ГБ оперативной памяти. Модель с 4 ГБ ОЗУ появится только в 2018 году. Такого мнения придерживаются аналитики компании TrendForce.

Также аналитики считают, что 4,7-дюймовый iPhone 7s будет оснащен 2 ГБ ОЗУ, а 5,5-дюймовый iPhone 7s Plus останется при 3 ГБ ОЗУ.

Несмотря на малый объем оперативной памяти смартфоны Apple работают довольно быстро, тогда как смартфоны с Android могут тормозить даже при наличии 6 ГБ ОЗУ, что связано с открытой архитектурой операционной системы.

iPhone 8 получит 3 ГБ оперативной памяти

Официальный анонс новых смартфонов Apple ожидается в сентябре. Юбилейный iPhone 8 порадует 5,8-дюймовым OLED-экраном от края до края со встроенным сканером отпечатков пальцев. Также аппарату приписывают сканер глаза, стеклянный корпус и поддержку беспроводной зарядки. Стоить он будет $850-900.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Юбилейный смартфон iPhone 8 получит 3 ГБ оперативной памяти. Модель с 4 ГБ ОЗУ появится только в 2018 году....

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Хищник из Борисова: тест новейшего белорусского броневика, сконструированного девушкой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика