Юбилейный смартфон iPhone 8 получит 3 ГБ оперативной памяти. Модель с 4 ГБ ОЗУ появится только в 2018 году. Такого мнения придерживаются аналитики компании TrendForce.

Также аналитики считают, что 4,7-дюймовый iPhone 7s будет оснащен 2 ГБ ОЗУ, а 5,5-дюймовый iPhone 7s Plus останется при 3 ГБ ОЗУ.

Несмотря на малый объем оперативной памяти смартфоны Apple работают довольно быстро, тогда как смартфоны с Android могут тормозить даже при наличии 6 ГБ ОЗУ, что связано с открытой архитектурой операционной системы.





Официальный анонс новых смартфонов Apple ожидается в сентябре. Юбилейный iPhone 8 порадует 5,8-дюймовым OLED-экраном от края до края со встроенным сканером отпечатков пальцев. Также аппарату приписывают сканер глаза, стеклянный корпус и поддержку беспроводной зарядки. Стоить он будет $850-900.