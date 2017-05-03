Facebook получил $3 миллиарда прибыли во втором квартале 2017 года

Компания Facebook отчиталась за первый квартал 2017 года. Выручка соцсети составила $8 миллиардов, что на 49% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль увеличилась на 76% и достигла $3,064 миллиарда.

Мобильная реклама принесла 85% от всей выручки, тогда как годом ранее на ее долю приходилось 82%.

На конец марта количество ежемесячно активных пользователей составило 1,94 миллиарда человек, из них 1,28 миллиарда заходят в соцсеть ежедневно.





Сейчас Facebook сфокусирован на предоставлении пользователям нового видеоконтента, что позволит соцсети конкурировать с видеохостингом YouTube. В частности, компания работает над приложением для телевизоров, которое позволит смотреть ролики, передачи и прочий контент на большом экране.