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God of War 4 выйдет 14 сентября

04.05.2017 15:05 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Приключенческая игра God of War 4 может поступить в продажу 14 сентября. Информация об этом появилась в каталоге португальской розничной сети Gaming Replay, сообщает InGame.

В конце прошлого года продюсер God of War 4 Кори Барлог заявил, что черновой вариант игры уже можно пройти от начала и до конца.

God of War 4 выйдет 14 сентября

По сюжету, прошло много лет с тех пор, как Кратос отомстил богам Олимпа. Теперь он живет со своим сыном в мире Скандинавских богов и монстров. Ему необходимо научиться контролировать свою ярость, обуздать внутреннего монстра, влекущего во тьму. Понять, когда стоит, а когда не стоит выпускать его наружу.

God of War 4 создается силами студии Santa Monica эксклюзивно для приставки PlayStation 4.

 
 
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Приключенческая игра God of War 4 может поступить в продажу 14 сентября. Информация об этом появилась в...

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