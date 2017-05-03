God of War 4 выйдет 14 сентября

Приключенческая игра God of War 4 может поступить в продажу 14 сентября. Информация об этом появилась в каталоге португальской розничной сети Gaming Replay, сообщает InGame .

В конце прошлого года продюсер God of War 4 Кори Барлог заявил, что черновой вариант игры уже можно пройти от начала и до конца.





По сюжету, прошло много лет с тех пор, как Кратос отомстил богам Олимпа. Теперь он живет со своим сыном в мире Скандинавских богов и монстров. Ему необходимо научиться контролировать свою ярость, обуздать внутреннего монстра, влекущего во тьму. Понять, когда стоит, а когда не стоит выпускать его наружу.

God of War 4 создается силами студии Santa Monica эксклюзивно для приставки PlayStation 4.