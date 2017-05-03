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Продолжение Far Cry 3 анонсируют на E3 2017

04.05.2017 15:03 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Ubisoft работает над сюжетным продолжением или приквелом шутера Far Cry 3. На это указывает изображение, опубликованное на странице компании в Facebook. Картинка сопровождается комментарием «Остров, который мы так и не покинули», сообщает InGame.

Также представитель Ubisoft поделился фотографией Вааса (антагониста игры) с подписью «Я уже говорил тебе, что такое безумие?».

Продолжение Far Cry 3 анонсируют на E3 2017

Far Cry 3 — приключенческий шутер от первого лица с открытым миром, главным героем которого является юноша по имени Джейсон Броди. Он отправляется с друзьями в отпуск на необычайно красивый тропический остров Рук Айленд, где вся компания попадает в руки к местным пиратам под руководством Вааса Монтенегро — психопата, наркомана и садиста.

Релиз игры состоялся в 2012 году. Многие считают ее лучшей частью сериала Far Cry. Продолжение может быть анонсировано в июне на выставке E3 2017.

 
 
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Ubisoft работает над сюжетным продолжением или приквелом шутера Far Cry 3. На это указывает изображение,...

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