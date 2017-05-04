Опубликовано видео пролета российских ракетоносцев Ту-95МС у берегов Аляски

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС в сопровождении многоцелевых истребителей Су-35С выполнили плановые полеты над Тихим океаном у берегов Аляски. Как уточнили в российском военном ведомстве, полеты проходили над нейтральными водами вдоль Алеутских островов.

Российские военные подчеркнули, что регулярно выполняют полеты над нейтральными водами акваторий Атлантики, Арктики, Черного моря, Тихого океана как с базовых, так и с оперативных аэродромов, согласно установленному плану.

Американцы, поднявшие на перехват российских самолетов два истребителя-невидимки F-22 Raptor, назвали действия летчиков профессиональными. Представитель командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) Эшли Пек отметил : «Мы расцениваем этот полет как безопасный и профессиональный».

Тихоходный — всего 830 км/ч — бомбардировщик «Ту-95МС» обладает высокой дальностью полета (порядка 10,5 тыс. км и потолком в 10,5 тыс. метров).

Су-35С, благодаря наличию двигателя с системой управления вектором тяги, обладает сверхманевренностью, дающей истребителю значительное превосходство в ближнем бою над противником.

Кроме передовой цифровой информационно-управляющей системы Су-35С оснащен радиолокационной станцией с пассивной фазированной антенной решеткой Н035 Ирбис, способной обнаруживать цели на дальности до 400 км.