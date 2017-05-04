|
Редкий кадр: несколько сотен галактик на одном фото
05.05.2017 11:25 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Космический телескоп «Хаббл» получил снимок кластера Abell 370, в котором содержится несколько сотен галактик, связанных друг с другом гравитационным взаимодействием. Об этом сообщается на
Самые яркие и большие галактики кластера на фото окрашены в бело-желтый цвет. Они являются массивными эллиптическими галактиками, каждая из которых вмещает в себя порядка нескольких миллиардов звезд.
Спиральные галактики, напоминающие Млечный Путь, на снимке окрашены в голубоватый цвет. На фото также хорошо заметны синие арки — это галактики, которые находятся за пределом кластера. Их «Хаббл» распознать не смог.
Кластер Abell 370 располагается примерно в 4 миллиардах световых лет от Земли в созвездии Кита. Это последнее из 6 скоплений галактик, обнаруженных в ходе недавно завершенной
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Космический телескоп «Хаббл» получил снимок кластера Abell 370, в котором содержится несколько сотен галактик, связанных друг с другом гравитационным...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии