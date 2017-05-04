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Редкий кадр: несколько сотен галактик на одном фото

05.05.2017 11:25 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Космический телескоп «Хаббл» получил снимок кластера Abell 370, в котором содержится несколько сотен галактик, связанных друг с другом гравитационным взаимодействием. Об этом сообщается на сайте NASA.

Редкий кадр: несколько сотен галактик на одном фото
Фото: NASA, ESA, and J. Lotz and the HFF Team (STScI)

Самые яркие и большие галактики кластера на фото окрашены в бело-желтый цвет. Они являются массивными эллиптическими галактиками, каждая из которых вмещает в себя порядка нескольких миллиардов звезд.

Спиральные галактики, напоминающие Млечный Путь, на снимке окрашены в голубоватый цвет. На фото также хорошо заметны синие арки — это галактики, которые находятся за пределом кластера. Их «Хаббл» распознать не смог.

Кластер Abell 370 располагается примерно в 4 миллиардах световых лет от Земли в созвездии Кита. Это последнее из 6 скоплений галактик, обнаруженных в ходе недавно завершенной программы «The Frontier Fields».

 
 
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Космический телескоп «Хаббл» получил снимок кластера Abell 370, в котором содержится несколько сотен галактик, связанных друг с другом гравитационным...

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