Редкий кадр: несколько сотен галактик на одном фото

Космический телескоп «Хаббл» получил снимок кластера Abell 370, в котором содержится несколько сотен галактик, связанных друг с другом гравитационным взаимодействием. Об этом сообщается на сайте NASA .



Фото: NASA, ESA, and J. Lotz and the HFF Team (STScI)

Самые яркие и большие галактики кластера на фото окрашены в бело-желтый цвет. Они являются массивными эллиптическими галактиками, каждая из которых вмещает в себя порядка нескольких миллиардов звезд.

Спиральные галактики, напоминающие Млечный Путь, на снимке окрашены в голубоватый цвет. На фото также хорошо заметны синие арки — это галактики, которые находятся за пределом кластера. Их «Хаббл» распознать не смог.

Кластер Abell 370 располагается примерно в 4 миллиардах световых лет от Земли в созвездии Кита. Это последнее из 6 скоплений галактик, обнаруженных в ходе недавно завершенной программы «The Frontier Fields».