На компьютере белоруса нашли 5700 зараженных файлов

Житель Беларуси собрал на одном компьютере 5718 файлов, зараженных вредоносными программами. Об этом стало известно в результате мониторинга распространения вирусных угроз, проведенного интернет-оператором «Атлант Телеком».



Фото: arci.com.mx

О «коллекционере» вирусов известно немного — аналитики собирают обезличенные данные абонентов. «Рекордсмен» этого года собрал намного больше зловредов, чем победитель прошлогоднего антирейтинга оператора — тогда у минчанина нашли сразу 1773 зараженных файлов.

Специалисты собирали статистику среди абонентов, которые установили бесплатный антивирус Dr.Web. Они пришли к выводу, что вредоносными программами заражен каждый пятый компьютер. Чаще всего вирусы заставляют смотреть рекламу, удаляют системные файлы и крадут ценные сведения.





Самым распространенным оказался троянец Trojan.Load.Money, который используется для незаметной установки на компьютер рекламных и вредоносных программ. На втором месте расположился Trojan. KillFiles, который произвольно удаляет системные файлы.

Также в рейтинг угроз попали Script. Virus, Trojan. Prox, Program. HiddenStart, Trojan. Click и Trojan.PWS.Stealer. С начала года у абонентов были обнаружены и угрозы, провоцирующие DDoS-атаки на различные сайты.