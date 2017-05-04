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Перепуганный пес растрогал пользователей соцсетей

05.05.2017 12:46 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Короткая запись с камер видеонаблюдения сделала йоркширского терьера Лаки любимцем интернет-пользователей. На запись хозяина пса в Twitter обратило внимание издание Buzzfeed.

В выходные 16-летний Майкл Михарес, его девушка Лейла и терьер Лаки проводили время в загородном доме. Неожиданно Михарес увидел лягушку, испугался сам и переполошил остальных.

Все трое выскочили из комнаты. Лаки тоже сбежал, но вспомнил про свою игрушку и ненадолго вернулся. А потом убежал снова.

19-секундное видео получило вирусную популярность. Запись Михареса набрала более 40 тысяч ретвитов. Многим ролик показался смешным, некоторые восхитились смелостью Лаки. «Это самая милая штука, которую я когда-либо видел», — отметил обозреватель Buzzfeed.

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Короткая запись с камер видеонаблюдения сделала йоркширского терьера Лаки любимцем интернет-пользователей. На запись хозяина пса в Twitter обратило внимание...

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