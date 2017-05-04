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В Минске сфотографировали фрагмент зенитно-ракетного комплекса

05.05.2017 15:51 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В районе улицы Ванеева минчане заметили  транспортировку необычной для города военной техники. 42.TUT.BY выяснил, что это за устройства.

В Минске сфотографировали фрагмент зенитно-ракетного комплекса
Фото: twitter.com/kazz_by
В Минске сфотографировали фрагмент зенитно-ракетного комплекса
Фото: twitter.com/kazz_by

В пресс-службе Минобороны пояснили, что на фотографии фрагмент устаревшего зенитного ракетного комплекса. Но с какой целью он перевозится и куда, представители ведомства затруднились ответить.

На первом снимке — зенитно-ракетный комплекс «Печора-2М», модернизированная версия ЗРК С-125, принятого на вооружение с 21 июня 1961 года. Комплекс мог поражать цели на высоте до 20 км, в зависимости от применяемой зенитной ракеты.

В Минске сфотографировали фрагмент зенитно-ракетного комплекса
ЗРК «Печора-2». Фото: topwar.ru

ЗРК «Печора-2» создавался в рамках тендера на модернизацию египетских ЗРК С-125 в 2002 году. Помимо российских предприятий, в работе над ним были заняты три белорусских.

На втором снимке изображена двухбалочная перевозимая пусковая установка 5П71 (СМ-78А-1). Она предназначалась для размещения двух ракет, их предварительного наведения и наклонного пуска в цель.

В Минске сфотографировали фрагмент зенитно-ракетного комплекса
ПУ 5П71. Фото: topwar.ru

После развертывания на стартовой позиции (допустимый уклон площадки до 2 град.) ПУ требовала горизонтирования винтовыми домкратами.

Известно, что в Беларуси модернизацией зенитно-ракетных комплексов «Печора-2» до уровня С-125−2ТМ «Печора-2ТМ» занимается УП «Тетраэдр». В июне 2015 года Беларусь поставила модернизированные ЗРК Вьетнаму.

 
 
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В районе улицы Ванеева минчане заметили  транспортировку необычной для города военной техники. 42.TUT.BY выяснил, что это за устройства.

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