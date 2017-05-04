В Минске сфотографировали фрагмент зенитно-ракетного комплекса

В районе улицы Ванеева минчане заметили транспортировку необычной для города военной техники. 42.TUT.BY выяснил, что это за устройства.



Фото: twitter.com/kazz_by



Фото: twitter.com/kazz_by

В пресс-службе Минобороны пояснили, что на фотографии фрагмент устаревшего зенитного ракетного комплекса. Но с какой целью он перевозится и куда, представители ведомства затруднились ответить.

На первом снимке — зенитно-ракетный комплекс «Печора-2М», модернизированная версия ЗРК С-125, принятого на вооружение с 21 июня 1961 года. Комплекс мог поражать цели на высоте до 20 км, в зависимости от применяемой зенитной ракеты.



ЗРК «Печора-2». Фото: topwar.ru

ЗРК «Печора-2» создавался в рамках тендера на модернизацию египетских ЗРК С-125 в 2002 году. Помимо российских предприятий, в работе над ним были заняты три белорусских.

На втором снимке изображена двухбалочная перевозимая пусковая установка 5П71 (СМ-78А-1). Она предназначалась для размещения двух ракет, их предварительного наведения и наклонного пуска в цель.



ПУ 5П71. Фото: topwar.ru

После развертывания на стартовой позиции (допустимый уклон площадки до 2 град.) ПУ требовала горизонтирования винтовыми домкратами.

Известно, что в Беларуси модернизацией зенитно-ракетных комплексов «Печора-2» до уровня С-125−2ТМ «Печора-2ТМ» занимается УП «Тетраэдр». В июне 2015 года Беларусь поставила модернизированные ЗРК Вьетнаму.