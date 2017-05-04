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Samsung Galaxy Note 7R скоро поступит в продажу

05.05.2017 12:52 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Смартфон Samsung Galaxy Note 7R появился в базе данных Федеральной комиссии по связи США (FCC), что означает скорое появление устройства в продаже. Буква R в названии телефона явно указывает на то, что он является восстановленным (от английского repair).

Ранее сообщалось, что восстановленные Galaxy Note 7 будут продаваться только в развивающихся странах. Однако, похоже, что производитель также добивается разрешения на продажи устройства в США либо хочет узаконить его эксплуатацию в Штатах, где оригинальная модель была приравнена к взрывоопасным веществам и запрещена для провоза в авиатранспорте.

Samsung Galaxy Note 7R скоро поступит в продажу

Емкость аккумулятора Galaxy Note 7R будет понижена с 3500 до 3200 мАч. Остальная начинка останется прежней. В качестве операционной системы выступит Android 7.0 Nougat. Стоимость аппарата составит около $600.

Galaxy Note 7 был снят с продажи в октябре 2016 года. Тогда же была инициирована глобальная программа по отзыву устройства. Причиной самопроизвольного возгорания смартфонов стали недочеты проектирования аккумуляторов и технологического процесса сборки устройства.

 
 
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