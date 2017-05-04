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Производитель графических ускоритель для iPhone подал в суд на Apple

05.05.2017 13:16 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Партнеры Apple ополчились против компании. Qualcomm грозится запретить ввоз новых iPhone в США из-за приостановки лицензионных отчислений, а Imagination Technologies заподозрила компанию в нарушения интеллектуальных прав.

Ситуация с Qualcomm предельно проста. В Apple считают стоимость технологий Qualcomm несправедливой, поскольку компания просит не фиксированную цену, а процент от стоимости всего устройства, которое также содержит огромное количество собственных инноваций Apple. Спор между компаниями будет решаться в судебном порядке.

Производитель графических ускоритель для iPhone подал в суд на Apple

В случае с Imagination Technologies все гораздо сложнее. В прошлом месяце последняя получила от Apple уведомление об отказе использования графических чипов в iPhone и iPad в течение 15–24 месяцев. В результате акции британской компании рухнули на 70% за один день, поскольку других столь же крупных заказчиков у нее нет.

В Imagination считают, что Apple не сможет избежать нарушения интеллектуальных прав после расторжения сделки. В связи с чем британская компания начала судебное разбирательство, в рамках которого Apple должна будет доказать способность сделать собственный графический ускоритель без нарушения патентного права.

 
 
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Партнеры Apple ополчились против компании. Qualcomm грозится запретить ввоз новых iPhone в США из-за...

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