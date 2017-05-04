Fitbit получила убытки из-за Apple Watch

Fitbit утратила статус лидирующего поставщика носимых компьютеров. В первом квартале поставки продукции компании упали с 4,8 до 3 миллионов штук. В результате в общем рейтинге производителей она переместилась с первого на третье место. Новым лидером стала конкурирующая Apple.

Квартальная выручка Fitbit просела в годовом выражении с $505,4 до 298,9 миллиона. В добавок к этому компания получила $60,1 миллиона убытков против $11 миллионов прибыли годом ранее.

Причиной финансовых неудач стали часы Apple Watch, которые перехватили лидерство в премиальном сегменте. В свою очередь Fitbit смогла закрепиться в среднем ценовом диапазоне, где носимые компьютеры стоят около $100.

На втором месте по поставкам находится китайская компания Xiaomi, которая продает дешевые фитнес-браслеты и практически не получает с них никакой прибыли.